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У ВИЧ-инфицированной жительницы ЮАР выявили 21 мутацию коронавируса

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У ВИЧ-инфицированной жительницы ЮАР выявили 21 мутацию коронавируса

ВИЧ-инфицированная женщина в ЮАР оставалась заражена коронавирусом в течение девяти месяцев, за это время патоген в ее организме накопил 21 мутацию, говорится в исследовании, опубликованном на сайте Social Science Research Network (SSRN).

Как отмечается, это был бета-штамм. При этом она долгое время не получала надлежащего лечения от ВИЧ, с которым родилась.

«Двадцатидвухлетняя женщина с неконтролируемой прогрессирующей ВИЧ-инфекцией была инфицирована бета-вариантом SARS-CoV-2 в течение 9 месяцев, при этом вирус накопил более 20 дополнительных мутаций», — говорится в исследовании, которое проводили ученые из университетов Стелленбос и Квазулу-Натал в ЮАР.

Она сдала положительный тест на коронавирус в январе 2021 года. В сентябре ее госпитализировали в больницу Кейптауна, где также был подтвержден COVID. Проведенные исследования указали, что речь идет о длившейся как минимум девять месяцев инфекции, а не о повторном заражении. Отрицательный результат теста удалось получить только в конце ноября.

Также отмечается, что с января 2021 года у женщины возникли проблемы с соблюдением режима лечения от ВИЧ. После госпитализации терапия возобновилась.

«Антиретровирусная терапия подавила ВИЧ и избавила от SARS-CoV-2 в течение 6-9 недель», — говорится в исследовании.

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Авторы научной работы подчеркнули, что рассмотренный ими случай «дополняет доказательства того, что тяжелая иммуносупрессия, связанная с неконтролируемой ВИЧ-инфекцией, может привести к хроническим инфекциям SARS-CoV-2». Как отмечается, подобные инфекции также могут привести к «накоплению мутаций, некоторые из которых приводят к ускользанию от иммунного ответа, что может привести к появлению новых вариантов».

ВИЧ, коронавирус
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