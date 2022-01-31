В МВД заявили о задержании группы лиц, планировавших массовые беспорядки

В Киеве задержана группа людей, которые планировали массовые беспорядке в столице, сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.
«Акция, которые планировалась, была направлена на насильственные действия, на организацию массовых беспорядков... чтобы раскачать и дестабилизировать ситуацию в стране», — сказал Монастырский в понедельник на брифинге а Киеве.
Акции планировались также в Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях.
«30 января... задержаны лица, которые готовили акции и митинги возле Офиса президента, во время которых планировались жесткие противостояния, в том числе с правоохранителями», — рассказал в свою очередь глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
По данным полиции, сегодня должно было состояться шествие по Институтской к ОП. На митинге под Офисом президента должны были зажечь шины, начать столкновения с полицией.
Затем предполагалось облить подготовленного «актера» бутафорской кровью, и его должны были начать спасать подставные «парамедики». Это должно было стать поводом для перехода протеста в еще более горячую фазу и мобилизацию к нему других людей.
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