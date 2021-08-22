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Moderna в сентябре начнет испытания вакцины от ВИЧ

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Moderna в сентябре начнет испытания вакцины от ВИЧ

Фармацевтическая компания Moderna, являющаяся разработчиком вакцины от коронавируса, готовится к первому этапу клинических испытаний еще одного препарата — вакцины от ВИЧ. Исследование должно начаться в сентябре, сообщается на портале Национальной библиотеки США по медицине о клиническим испытаниям.

На первом этапе разработчики будут проводить рандомизированное открытое исследование среди неинфицированных взрослых людей без серьезных заболеваний и оценивать безопасность препаратов мРНК-1644 и мРНК-1644v2-Core.

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Принять участие в исследование смогут люди от 18 до 50 лет, в группу отберут 56 человек. Ориентировочная дата начала исследования — 19 сентября этого года, а конец — 1 мая 2023, пишет «Громадське».

Вакцина от вируса иммунодефицита человека, вероятно, будет работать так же, как и вакцина от ковида. В основе вакцины мРНК-1644 — технология с молекулой матричной РНК, в которой записана информация об антигене, являющемся возбудителем заболевания.

Кроме Moderna, технологию создания мРНК-вакцин использует и американо-немецкая Pfizer/BioNTech. Ее разрабатывали на протяжении нескольких десятилетий, но до пандемии коронавируса никогда не использовали ни в одной одобренной вакцине.

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По словам генерального директора Moderna Стефана Бенселя, именно успех мРНК-вакцины против коронавируса побудил компанию продолжить программы по исследованию профилактических вакцин.

«Мы объявляем о трех новых программы вакцинации, касающихся сезонного гриппа, ВИЧ и вируса Нипах. Некоторые из них обошли традиционные усилия по вакцинации, и все они, по нашему мнению, могут быть решены при помощи нашей технологии мРНК », - цитирует Бенселя Clinical Trials Arena.

Ученые не оставляют попыток разработать вакцину от ВИЧ. В 2016 году в Южной Африке испытывали вакцину HVTN 702, участие в очередном этапе испытания приняли 5400 человек в возрасте от 18 до 35 лет.

За год до этого ученые успешно испытали прививки от ВИЧ и научили иммунную систему грызунов распознавать частички вируса при помощи «коктейля» из особых белков, сходных по структуре с частями оболочки вируса.

вакцина, ВИЧ, Moderna
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