«Омикрон» официально выявлен в 20 регионах Украины

Штамм коронавируса «омикрон» обнаружен в 20-ти областях Украины.
Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в понедельник, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской, Черновицкой, Тернопольской областях и Киеве.
Ляшко также сообщил, что за три последних недели суточное количество выявленных случаев COVID-19 возросло в семь раз, количество госпитализаций — двое.
При этом, по словам Ляшко, количество новых зарегистрированных случаев за прошлую неделю снова почти удвоилось по сравнению с позапрошлой: 194 тысячи против 110 тысяч.
Больше всего увеличилось количество случаев на территории Житомирской области — в два раза. Лидер прироста позапрошлой недели — Ивано-Франковская область на прошлой неделе также имела прирост, но значительно ниже +35,6%. Регион находится в красном уровне эпиднебезопасности.
«Такой значительный прирост новых случаев заболеваний связан с стремительным распространением на территории Украины варианта „омикрон“ коронавируса SARS-CoV-2», — сказал он.
Ляшко подчеркнул, что по опыту других стран, с начала роста заболеваемости до пика проходит около одного месяца, поэтому в ближайшие две недели Минздрав прогнозирует рост количества случаев инфицирования коронавирусом.
В настоящее время в медучреждениях выделено 69,32 тыс. койкомест, из которых 66,31 тыс. коек обеспечены кислородом.
За неделю количество коек увеличено на 4400 коек.
Кроме того, учитывая рост числа случаев среди детей в больницах выделено 4414 коек предназначенных для госпитализации больных детей, за неделю количество таких коек возросло на 751 койку.
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