Войти
Трамп назвал одну из причин ситуации вокруг Украины
позиция
Трамп назвал одну из причин ситуации вокруг Украины
Путин недоволен реакцией США и НАТО на требования России
дружба народов
Путин недоволен реакцией США и НАТО на требования России

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

«Омикрон» официально выявлен в 20 регионах Украины

369
«Омикрон» официально выявлен в 20 регионах Украины

Штамм коронавируса «омикрон» обнаружен в 20-ти областях Украины.

Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в понедельник, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской, Черновицкой, Тернопольской областях и Киеве.

Ляшко также сообщил, что за три последних недели суточное количество выявленных случаев COVID-19 возросло в семь раз, количество госпитализаций — двое.

При этом, по словам Ляшко, количество новых зарегистрированных случаев за прошлую неделю снова почти удвоилось по сравнению с позапрошлой: 194 тысячи против 110 тысяч.

Больше всего увеличилось количество случаев на территории Житомирской области — в два раза. Лидер прироста позапрошлой недели — Ивано-Франковская область на прошлой неделе также имела прирост, но значительно ниже +35,6%. Регион находится в красном уровне эпиднебезопасности.

«Такой значительный прирост новых случаев заболеваний связан с стремительным распространением на территории Украины варианта „омикрон“ коронавируса SARS-CoV-2», — сказал он.

Ляшко подчеркнул, что по опыту других стран, с начала роста заболеваемости до пика проходит около одного месяца, поэтому в ближайшие две недели Минздрав прогнозирует рост количества случаев инфицирования коронавирусом.

Читайте также: Порошенко отказался давать показания ГБР

В настоящее время в медучреждениях выделено 69,32 тыс. койкомест, из которых 66,31 тыс. коек обеспечены кислородом.

За неделю количество коек увеличено на 4400 коек.

Кроме того, учитывая рост числа случаев среди детей в больницах выделено 4414 коек предназначенных для госпитализации больных детей, за неделю количество таких коек возросло на 751 койку.

Виктор Ляшко, омикрон
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 31 января 2022
Воскресенье, 30 января 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Олигархи, «любі друзі», политические репрессии: у каждого украинского президента свой «порог осторожности»

Получается парадоксальная ситуация, когда Зеленский, Ермак и компания, казалось бы, все больше концентрируют власть и укрепляют самодержавие, а на деле создают себе все больше и больше мощных противников, при том, что «зеленые» уже потеряли большинство в Верховной Раде.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Уроки затянувшейся пандемии

Бесконечная пандемия - это не лучшие условия для психического благополучия. Многие люди чаще чувствуют неопределенность и тревогу, одиночество и уныние, бесконечный простой и безысходность. Это понятно, и я от души сочувствую тем, кто испытывает сейчас страдания. Но я также глубоко убежден в том, что нынешняя ситуация - это возможность для всех. Мы можем использовать сложную обстановку чтобы что-то в себе изменить.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Доберется ли борьба со «скрутками» НДС до их «крестных отцов» в налоговой?

В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является – как правило – не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016