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El Pais сообщила о поддержке Украиной плана США и НАТО по деэскалации

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El Pais сообщила о поддержке Украиной плана США и НАТО по деэскалации

Власти Украины поддерживают план США и НАТО по снижению напряженности в отношениях с Россией. Об этом сообщила в четверг газета El Pais, которая днем ранее распространила конфиденциальные документы, содержащие ответы альянса и Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

По версии издания, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил на видеоконференции в среду, что правительство страны не возражает против направленных России ответов. «Если это предложение будет принято на взаимной основе, это будет означать, что Россия должна уйти», — утверждал он.

«У Украины и наших партнеров, включая США, нет никаких разногласий в оценке рисков нынешней российской эскалации, — отметил Кулеба. — Тональность наших посланий может звучать по-разному, но реальная оценка одна: все возможно, и мы должны готовиться к каждому возможному сценарию». По версии министра, Киеву необходимо оборонительное вооружение для поддержки «дипломатических усилий».

«Провал Запада в Украине послужит сигналом всему миру о том, что Запад не в состоянии защитить свои фундаментальные принципы и, следовательно, не в состоянии защитить себя», — считает глава МИД.

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В среду El Pais распространила документы, содержащие ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Из ответов следует, что Соединенные Штаты и НАТО готовы обсуждать с Россией вопросы безопасности в Европе, но не согласны с ее ключевыми требованиями, касающимися прекращения расширения альянса на восток и возвращения его военной инфраструктуры к границам 1997 года.

США, Дмитрий Кулеба, отношения с Россией
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