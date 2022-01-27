Украина видела письменный ответ США до того, как он был передан России

Украинская сторона не имеет возражений по поводу ответа США на предложения России по безопасности, который был передан Москве, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы видели письменный ответ США до того, как он был передан России. С украинской стороны возражений нет. Важно, что США остаются в тесном контакте с Украиной до и после всех контактов с Россией. Никаких решений по Украине без Украины. Золотое правило», — написал Кулеба в Twitter.

Как сообщалось, посол США в Москве Джон Салливан 26 января передал письменный ответ администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о «гарантиях безопасности».