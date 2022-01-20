США разработали пакет «очень болезненных» санкций против РФ, способных нанести разрушительный экономический удар в случае ее агрессии против Украины, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Соединенные Штаты разработали пакет очень болезненных санкций против России, которые способны нанести разрушительный экономический удар. Я не могу раскрывать все детали, потому что на данный момент на финишной прямой идет работа по согласованию действий между Соединенными Штатами и их европейским союзниками, и очень важно ей не навредить. Но принципиально, что решение в Вашингтоне уже принято: США готовы применить всю мощность своих экономических и финансовых инструментов, чтобы перекрыть кислород российской экономике и российским богачам», — сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.

Он подчеркнул, что Россия также потеряет доступ к целому ряду важных для ее развития технологий.

«Вчера госсекретарь лично заверил в готовности Соединенных Штатов применить эти и другие рычаги для сдерживания России», — добавил Кулеба.