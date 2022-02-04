Глава Еврокомиссии не исключила санкций против ближайшего окружения Путина

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС подготовил широкий пакет экономических и финансовых санкций против России, и не исключила мер против лиц из окружения президента РФ Владимира Путина.

«Мы подготовили мощный и масштабный пакет финансовых и экономических санкций. Он протягивается от ограничения доступа к иностранному капиталу до контроля над экспортом технической продукции. Эти рестрикции еще больше ослабят российскую экономику», — сказала фон дер Ляйен в опубликованном в пятницу совместном интервью газетам Les Echos и Handelsblatt. «Конечно, могут в значительной степени пострадать лица из окружения Путина и олигархи — с одной стороны, из-за включения в список персональных санкций, но, прежде всего, в связи с финансовыми и экономическими санкциями, которые мы готовим», — добавила она.

Урсула фон дер Ляйен также отметила, что запуск газопровода «Северный поток — 2» будет зависеть от действий России.

«В этом остром кризисе все будет зависеть от позиции России. ... РФ оказывает военное давление на Украину и использует газ в качестве рычага воздействия на нас. Поэтому „Северный поток — 2“ нельзя исключать из санкционного списка, это совершенно ясно», — отметила глава ЕК.