В Россию не пустили 20 тонн конфет концерна Roshen

Почти 20 тонн украинских конфет Roshen задержали самарские таможенники — они следовали из Казахстана под видом местных сладостей, сообщили в пресс-службе ФТС России.
«Мобильная группа Самарской таможни выявила в грузовом автомобиле, следовавшем из Казахстана, 19 тонн украинских конфет, перевозимых под видом казахстанских сладостей», — говорится в сообщении.
Фура была остановлена в Оренбургской области, при досмотре в грузовом отсеке авто нашли коробки с логотипом казахстанских конфет, но на самом деле внутри находились запрещенные к ввозу конфеты Roshen. Большая часть товара находилась в упаковке украинского производителя.
Roshen — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции в год, ключевой бенефициар — семья экс-президента Украины Петра Порошенко.
В России корпорация владеет Липецкой кондитерской фабрикой, остановленной c 2017 года по политико-экономическим причинам. Позднее российский суд в рамках уголовного дела о махинациях с налогами арестовал фабрику. Сейчас производство законсервировано.
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