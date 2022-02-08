Зеленский «снял» законопроект по Донбассу по требованию РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что проект закона «Об основах государственной политики переходного периода» снят с рассмотрения Верховной Рады Украины по договоренности в рамках Нормандского формата, где этого требовала Россия.
Об этом он заявил в ночь на вторник на пресс-конференции в Москве, сообщает «Европейская правда».
Этот тезис неоднократно отрицали украинские власти.
Макрон одобрительно охарактеризовал это решение украинского руководства.
«Хочу приветствовать усилия президента Зеленского по выполнению обязательств, которые он взял на себя в рамках (Нормандского) формата, в том числе обязательства отозвать закон, не соответствующий Минским соглашениям. И этот закон по инициативе Зеленского был отозван», — заявил он.
Макрон не уточнил название законопроекта, о котором идет речь, однако в последнее время был отзыв из ВР только одного законопроекта — «Об основах государственной политики переходного периода», который предусматривал правила реинтеграции оккупированных территорий.
Формально он был отозван решением правительства, которое для этого провело экстренное заседание перед нормандской встречей на уровне советников в Париже.
Однако, как сообщали СМИ, на самом деле инициатором отзыва проекта была Банковая, потому что это было требование РФ для того, чтобы встреча состоялась. У Зеленского тогда отрицали эти сообщения и заверили, что снятие проекта с рассмотрения не связано с Нормандским форматом.
Эммануэль Макрон также выразил удовлетворение ходом нормандских переговоров в Париже, хотя не стал детализировать договоренности.
Также он дал понять, что получил от Путина гарантии того, что РФ не признает независимость так называемых «ЛНР» и «ДНР», потому что это противоречит Минским договоренностям.
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