Макрон заявил о совпадении позиций Зеленского и Путина

И Украина, и Россия остаются приверженными выполнению минских соглашений, подписанных в феврале 2015 года, заявил на пресс-конференции в Киеве президент Франции Эмманюэль Макрон.

Брифинг состоялся после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я обсуждал эти вопросы с президентом Путиным вчера, и он подтвердил свои намерения продолжать выполнение Минских соглашений. Также я услышал сегодня от вас, что вы также готовы выполнять эти соглашения. Мне кажется, что на сегодня это единственный путь, который позволит идти к устойчивому миру», — сказал Макрон.

Президент Франции добавил, что минские соглашения являются инструментом защиты территориальной целостности Украины и все стороны должны выполнять взятые на себя по ним обязательства.