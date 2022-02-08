Франция выделила Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи

Макрофинансовая помощь в размере EUR1,2 млрд будет передана французской стороной Украине и будет использована для стабилизации украинской экономики, сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
«Поддержка экономическая очень важна, и мы очень ценим такой шаг солидарности с другими государствами, мощный шаг именно со стороны Эмманюэля, со стороны Франции — выделение 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине. Это действительно нам поможет стабилизировать нашу экономику. Мы сейчас уже неплохо идем, но это мощный шаг для экономической устойчивости Украины», — сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с Макроном во второник в Киеве.
Также президенты обсудили участие Франции в восстановлении инфраструктуры на востоке Украины.
«Важным вопросом нашей встречи стало привлечение Франции к совместным экономическим и инфраструктурным проектам. Я ценю, что французская сторона принимает участие в восстановлении инфраструктуры и улучшении жизни наших граждан, в частности, на востоке Украины. Важен проект для очистки питьевой воды в Мариуполе и реконструкция водоканала в городе Попасная на Луганщине», — сказал Зеленский.
По словам президента, благодаря этим проектам доступ к качественной питьевой воде получат 1,5 млн. жителей Мариуполя и свыше 1 млн. украинцев в Луганской области.
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