Войти
Путин заявил о безальтернативности минских соглашений
мирный процесс
Путин заявил о безальтернативности минских соглашений
Трамп считает, что администрация Байдена за год разрушила страну
позиция
Трамп считает, что администрация Байдена за год разрушила страну

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

дружба народов
RSS

Франция выделила Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи

351
Франция выделила Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи

Макрофинансовая помощь в размере EUR1,2 млрд будет передана французской стороной Украине и будет использована для стабилизации украинской экономики, сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

«Поддержка экономическая очень важна, и мы очень ценим такой шаг солидарности с другими государствами, мощный шаг именно со стороны Эмманюэля, со стороны Франции — выделение 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине. Это действительно нам поможет стабилизировать нашу экономику. Мы сейчас уже неплохо идем, но это мощный шаг для экономической устойчивости Украины», — сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с Макроном во второник в Киеве.

Читайте также: Большинство жителей ФРГ не удовлетворены работой нового правительства

Также президенты обсудили участие Франции в восстановлении инфраструктуры на востоке Украины.

«Важным вопросом нашей встречи стало привлечение Франции к совместным экономическим и инфраструктурным проектам. Я ценю, что французская сторона принимает участие в восстановлении инфраструктуры и улучшении жизни наших граждан, в частности, на востоке Украины. Важен проект для очистки питьевой воды в Мариуполе и реконструкция водоканала в городе Попасная на Луганщине», — сказал Зеленский.

По словам президента, благодаря этим проектам доступ к качественной питьевой воде получат 1,5 млн. жителей Мариуполя и свыше 1 млн. украинцев в Луганской области.

Франция, макрофинансовая помощь, Владимир Зеленский
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 8 февраля 2022
Понедельник, 7 февраля 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Трухину стыдно?

Молодое, амбициозное, яркое племя «Поколения Зе» на поверку оказалось банальным сельским сбродом, которое не способно само отвечать ни за сказанное, ни за содеянное, и которое признает свои ошибки и даже преступления, только когда происходит вот такая вот «огласка». И им не совестно, им - «стыдно», потому что уже не отопрешься, не скроешь и не скроешься.
Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Олигархи, «любі друзі», политические репрессии: у каждого украинского президента свой «порог осторожности»

Получается парадоксальная ситуация, когда Зеленский, Ермак и компания, казалось бы, все больше концентрируют власть и укрепляют самодержавие, а на деле создают себе все больше и больше мощных противников, при том, что «зеленые» уже потеряли большинство в Верховной Раде.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Уроки затянувшейся пандемии

Бесконечная пандемия - это не лучшие условия для психического благополучия. Многие люди чаще чувствуют неопределенность и тревогу, одиночество и уныние, бесконечный простой и безысходность. Это понятно, и я от души сочувствую тем, кто испытывает сейчас страдания. Но я также глубоко убежден в том, что нынешняя ситуация - это возможность для всех. Мы можем использовать сложную обстановку чтобы что-то в себе изменить.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016