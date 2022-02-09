Кабмин передал Госпродпотребслужбу в управление Минагрополитики

Кабинет министров Украины утвердил смену ведомства, формирующего и координирующего работу Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей с Министерства экономики на Министерство аграрной политики и продовольствия.

Соответствующее решение о переподчинении ведомства правительство приняло на заседании в среду.

«Реализация постановления обеспечит эффективное выполнение функций Минагрополитики и Госпродпотребслужбой», — указано в пояснительной записке к постановлению.

Как сообщалось, министр агрополитики Роман Лещенко в июле прошлого года заявил, что Госпродпотребслужба войдет в состав Минагрополитики в сентябре 2021 года.

По данным министра, функционал Госпродпотребслужбы не планируется «разрывать» между Минагрополитики и Минэкономики, в управлении которого ведомство находилось в тот момент.

Напомним, что глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая 31 января подала в отставку по состоянию здоровья.