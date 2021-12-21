Украина в 2021 году собрала рекордный урожай зерновых, зернобобовых и масличных культур в 106 млн тонн: зерновых и зернобобовых — 84 млн грн и масличных — 22,6 млн тонн, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко в Facebook.

«Мы завершаем сбор зерновых, зернобобовых и масличных культур рекордом более чем в 106 млн тонн, превысив свой прогноз», — написал он.

В минувшем году урожай зерновых и зернобобовых составил около 65,5 млн тонн, масличных — 18,5 млн тонн.