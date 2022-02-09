Moody's не верит в нападение России на Украину

Напряженность в отношениях России с Украиной не выльется в прямой военный конфликт, поскольку Россия в таком случае понесет огромные военные и экономические издержки, говорится в оценке международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service. «Наша базовая оценка заключается в том, что повышенная напряженность продолжится, но не приведет к прямому военному конфликту», — говорится в обзоре Moody’s «Часто задаваемые вопросы о напряженности и конфликте между Россией и Украиной», датированном 8 февраля.

«Военное вмешательство России будет существенным кредитно негативным событием и, вероятно, заставит нас незамедлительно поместить суверенные рейтинги России в список на пересмотр к понижению», — добавило Moody’s, указав, что это «не наш базовый сценарий».

Сейчас у России суверенный рейтинг инвестиционного качества от Moody’s (Baa3) со стабильным прогнозом, на эту ступень агентство подняло его в феврале 2019 года.

Любое нападение на Украину приведет к новым санкциям Запада против России, уверены в рейтинговом агентстве. Moody’s детально рассмотрело потенциальные последствия для России от трех санкционных мер США: санкции на вторичный рынок государственных долговых обязательств, ограничения на доступ российских банков к международным платежным системам и включение российских финансовых институтов в санкционный список SDN.

Текущие ограничения разрешают американским инвесторам покупать и продавать российские облигации федерального займа (ОФЗ) на вторичном рынке. Даже при экстремальном сценарии, когда все нерезиденты будут вынуждены полностью выйти из российского валютного и рублевого госдолга, Moody’s ожидает, что российские банки смогут абсорбировать такой возросший объем предложения госбумаг.

Как говорится в обзоре агентства, Банк России также выражал готовность предоставить финансовому сектору дополнительную ликвидность при необходимости. Однако полные американские санкции на российский госдолг все-таки приведут к увеличению стоимости заимствований для правительства, считает Moody’s. Текущие рыночные доходности ОФЗ разной срочности составляют 8,5–9,5%, а ежегодные процентные расходы по обслуживанию госдолга составляют около 1% ВВП.

Ограничения на доступ российских банков к международной системе финансовых коммуникаций SWIFT сами по себе не остановят трансграничные российские платежи, но банки будут вынуждены искать альтернативные способы финансовых сообщений, указывает Moody’s. Хотя Россия развивает собственную систему СПФС, представительство иностранных банков в ней остается незначительным, СПФС не сможет в краткосрочной перспективе компенсировать потерю доступа к SWIFT, утверждает агентство.

Moody’s считает, что включение крупных российских госбанков в список SDN будет иметь самый значительный финансово-экономический эффект, поскольку неамериканские контрагенты российских банков в таком случае тоже столкнутся с необходимостью следовать санкциям США.

Рейтинговое агентство считает, что существует теоретическая вероятность, при которой подобные санкции, затрагивающие SWIFT или долларовые транзакции российских банков, могут затруднить в том числе платежи по суверенному долгу. Ограничение способности российских финансовых институтов проводить транзакции с иностранными контрагентами подразумевает «очень отдаленный сценарий, при котором могут возникнуть технические трудности при выполнении трансграничных платежей, включая платежи по суверенному долгу».

«Наш базовый сценарий не предполагает российского дефолта», — пишет Moody’s. Российские власти подготовились к самым негативным сценариям: например, с 2016 года государственные еврооблигации России исключают американские банки из структуры расчетов и содержат условие возможных выплат инвесторам в альтернативных валютах (евробонды номинированы в долларах). «Тем не менее сохраняется некоторая неопределенность в отношении эффективности подобных окольных путей при таком сценарии», — констатирует Moody’s.

Кроме того, агентство напоминает про инициативы США по блокированию технологичного экспорта в Россию. «Новые экономические санкции, в том числе ограничивающие доступ России к ключевому импорту, необходимому для модернизации экономики и поддержки дальнейшей диверсификации экспорта по пути от углеводородов, будут оказывать давление на инвестиционную активность, а также на и без того низкий потенциал роста ВВП и медленный рост реальных располагаемых доходов населения», — пишет агентство.

Накануне, 8 февраля, другие рейтинговые агентства — S&P и Fitch — также опубликовали свои детальные комментарии относительно рисков эскалации на Украине и ужесточения санкций против России. Их базовые сценарии также не допускают полноценного военного конфликта между Россией и Украиной. Однако агентства отметили возросший риск дополнительных антироссийских санкций даже без эскалации конфликта.