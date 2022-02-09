Половина взрослых украинцев вакцинировались от COVID-19, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«50% взрослого населения уже вакцинировались от COVID-19. Каждый второй украинец получил по крайней мере одну дозу вакцины. Мы должны увеличивать этот показатель», — сказал он на заседании правительства в среду.

Он также сообщил, что Луганская, Закарпатская и Хмельницкая области с 11 февраля войдут в «красную» зону эпидопасности.