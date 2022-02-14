Сына президента Туркменистана выдвинули кандидатом на досрочные выборы

Девятый внеочередной съезд Демократической партии Туркменистана в понедельник выдвинул вице-премьера Сердара Бердымухамедова, сына действующего главы государства Гурбангулы Бердымухамедова, кандидатом в президенты Туркменистана на выборах, которые пройдут 12 марта, сообщают местные СМИ.
Также отмечается, что участники съезда выслушали речь Бердымухамедова и поддержали его кандидатуру на пост президента. В соответствии с решением Центризбиркома, в стране с понедельника стартовал первый этап избирательной кампании по досрочным выборам президента страны — выдвижение кандидатов.
Ранее Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что покинет свой пост, чтоб «дать дорогу молодым».
Сердар Бердымухамедов родился в 1981 году. С февраля 2020 года Сердар Бердымухамедов занимал должность министра промышленности и строительного производства Туркменистана. С февраля 2021 года работает в должности вице-премьера.
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