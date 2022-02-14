Госдума РФ завтра рассмотрит вопрос о признании ЛНР и ДНР

Госдума РФ во вторник рассмотрит на основе рейтингового голосования рассмотрит два проекта постановления об обращении к президенту России о необходимости признания так называемых «Донецкой и Луганской народных республик».
«Вопрос обращения к президенту о необходимости признания ДНР и ЛНР будет рассмотрен завтра на основе рейтингового голосования», — написал председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в понедельник в своем телеграм-канале.
Он отметил, что соответствующее решение принято на заседании Совета Государственной Думы.
Володин сообщил, что на завтрашнее пленарное заседание вынесены на рассмотрение два постановления об обращении к президенту России о необходимости признания «ДНР/ЛНР», которые будут обсуждаться на альтернативной основе.
«Разница в них заключается в следующем. Первое — незамедлительно после принятия направляется президенту. Второе — для изучения и отзывов направляется в МИД России и другие правительственные структуры, после чего можно будет вернуться к его рассмотрению», — пояснил спикер.
По его словам, «принят будет тот вариант, который при рейтинговом голосовании наберёт наибольшее количество голосов».
19 января депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму проект постановления об обращении к президенту РФ с просьбой признать так называемые «ДНР/ЛНР».
В понедельник, 14 февраля, в Госдуму был внесён также проект постановления депутатами от «Единой России» о направлении в МИД для консультаций проекта постановления, внесённого КПРФ.
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