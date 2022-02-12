В Туркменистане решили провести внеочередные выборы президента

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил ЦИК начать подготовку к проведению внеочередных президентских выборов.
«Провести работу по подготовке внеочередных выборов президента», — сообщил представитель ЦИК республики корреспонденту «Интерфакса», отвечая на вопрос, какую работу президент Бердымухамедов поручил провести председателю ЦИК Туркменистана Гулмураду Мурадову.
На вопрос о сроках, когда планируются внеочередные выборы, представитель ЦИК ответил, что «пока это не известно». «Работа только началась», — добавил он.
На заседании Народного Совета в пятницу Гурбангулы Бердымухамедов, занимающий должность президента 15 лет, заявил о намерении уступить свой пост молодому руководителю, оставив за собой лишь должность председателя Халк Маслахаты (верхней палаты парламента) страны.
В настоящее время в правительстве Туркменистана пост вице-премьера занимает сын президента Сердар Бердымухамедов, курирующий финансово-экономический комплекс с июля 2021 года.
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