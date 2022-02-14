Зеленский заявил, что Украине намекают не вступать в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые СМИ и лидеры намекают, что можно не вступать в НАТО ради безопасности, но Киев продолжит двигаться по избранному пути.

«Сегодня много журналистов и много лидеров, действительно немного, намекают Украине, что можно, скажем так, не рисковать и не поднимать постоянно вопрос относительно будущего членства в альянсе, потому что эти риски связаны с реакцией РФ. Мне кажется, что уже никто этого не скрывает», — сказал Зеленский на брифинге вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в понедельник.

«Вопрос в другом, вопрос в этом пути: сколько Украина должна идти по этому пути, с кем она будет идти, кто будет друзьями и партнерами и будет поддерживать наше государство на этом пути? А может, действительно, вопрос открытых дверей (НАТО — ред.) — это для нас такая история, как будто мечта, такой сигнал, куда мы идем, а когда там будем — никто не знает», — сказал Зеленский отметив, что считает, что Киев «должен двигаться по тому пути, который избрал».

Кроме того, президент Украины заявил, что обсудил с канцлером ФРГ Олафом Шольцем перспективы членства Киева в НАТО, Украина подтвердила свои стремления, но сигнал о неактуальности этого вопроса исходит от других стран.

«Относительно членства в НАТО. Мы сегодня много раз поднимали вопрос с господином Шольцем...От нас нет сигнала, что членство в НАТО не стоит нашей целью. Поэтому это ж не первый сигнал, что этот вопрос не актуальный, который идет не с нашей стороны, а со стороны лидеров других государств», — заявил Зеленский на брифинге вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в понедельник.