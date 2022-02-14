Зеленский и Шольц констатировали разные подходы к «Северному потоку 2»

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем отметил, что у Украины и Германии разные подходы к «Северному потоку — 2».
«Мы обсудили риски безопасности, связанные с „Северным потоком — 2“. И тут у нас есть некоторые разногласия в оценке. Я напомнил: наша позиция неизменна, мы рассматриваем „Северный поток — 2“ на сегодня исключительно через призму энергетических угроз и угроз безопасности для нас и для региона. Мы четко понимаем, что это геополитическое оружие, и потому Украина требует энергетических гарантий и гарантий безопасности», — сказал он на совместном с канцлером ФРГ Олафом Шольцем брифинге в Киеве в понедельник.
Как отметил президент Украины, он предложил Шольцу начать стратегический совместный диалог в энергетической сфере.
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