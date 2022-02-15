Число обстрелов на Донбассе снизилось, сообщили в штабе ООС

В штабе операции Объединенных сил оценили ситуацию на Донбассе и постановили, что за минувшие сутки со стороны российских наемников зафиксировано пять нарушений, сообщил пресс-центр ООС.
«За минувшие сутки со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений. По сравнению с 13.02 — количество обстрелов со стороны врага уменьшилось», — говорится в сообщении.
В ООС отметили, что в целом ситуация в районе проведения операции ОС стабильна без существенных изменений.
Вместе с тем, противник продолжает пренебрегать договоренностями Трехсторонней контактной группы относительно полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Оккупационные войска осуществляют обстрелы позиций Вооруженных сил Украины.
По состоянию на 8 текущих суток со стороны российских наемников нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016