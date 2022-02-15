Число обстрелов на Донбассе снизилось, сообщили в штабе ООС

В штабе операции Объединенных сил оценили ситуацию на Донбассе и постановили, что за минувшие сутки со стороны российских наемников зафиксировано пять нарушений, сообщил пресс-центр ООС.

«За минувшие сутки со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений. По сравнению с 13.02 — количество обстрелов со стороны врага уменьшилось», — говорится в сообщении.

В ООС отметили, что в целом ситуация в районе проведения операции ОС стабильна без существенных изменений.

Вместе с тем, противник продолжает пренебрегать договоренностями Трехсторонней контактной группы относительно полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Оккупационные войска осуществляют обстрелы позиций Вооруженных сил Украины.

По состоянию на 8 текущих суток со стороны российских наемников нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.