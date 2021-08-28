Ситуация на Донбассе обострилась: ранены трое украинских военных

Сегодня, 28 августа, вооруженные формирования Российской Федерации активизировались и осуществляют обстрелы позиций украинских защитников. В результате ранения получили трое военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативно-тактическую группировку «Восток».

Военные получили осколочные ранения.

«После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное», — говорится в сообщении.

Украинские защитники открывали огонь, что заставило врага прекратить огневую активность.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.