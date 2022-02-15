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Глава МИД Франции в очередной раз заявил об угрозе эскалации ситуации вокруг Украины

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Глава МИД Франции в очередной раз заявил об угрозе эскалации ситуации вокруг Украины

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал «очень серьезной» ситуацию вокруг Украины.

Он сообщил, что рассчитывает на дипломатическое решение кризиса.

«Срочная задача для всех — прекратить эскалацию», — продолжил глава МИД.

Ле Дриан заявил, что, если суверенитет или территориальная целостность Украины будут поставлены под вопрос, то будут массированные санкции в отношении России.

Накануне посол Франции в Киеве заявил, что Париж не дает пока рекомендации своим соотечественникам, проживающим в Украине, покинуть страну. Однако, сообщил министр иностранных дел, семьи персонала французского посольства, желающие уехать из Украины, могут это сделать.

«При малейшем серьезном риске мы примем немедленные решения», — пообещал глава МИД Франции.

Жан-Ив Ле Дриан, МИД Франции, эскалация конфликта
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