Глава МИД Франции в очередной раз заявил об угрозе эскалации ситуации вокруг Украины

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал «очень серьезной» ситуацию вокруг Украины.
Он сообщил, что рассчитывает на дипломатическое решение кризиса.
«Срочная задача для всех — прекратить эскалацию», — продолжил глава МИД.
Ле Дриан заявил, что, если суверенитет или территориальная целостность Украины будут поставлены под вопрос, то будут массированные санкции в отношении России.
Накануне посол Франции в Киеве заявил, что Париж не дает пока рекомендации своим соотечественникам, проживающим в Украине, покинуть страну. Однако, сообщил министр иностранных дел, семьи персонала французского посольства, желающие уехать из Украины, могут это сделать.
«При малейшем серьезном риске мы примем немедленные решения», — пообещал глава МИД Франции.
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