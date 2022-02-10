Глава МИД Франции по-прежнему считает напряженной ситуацию вокруг Украины

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что ситуация вокруг Украины остается напряженной и военные приготовления с российской стороны не прекратились.
«Ситуация очень серьезная. Силы, сосредоточенные Россией, позволяют начать наступление, и это реальность, — сказал Ле Дриан в четверг в эфире радиостанции France Inter. — В то же время, насколько я знаю, решений об этом не принималось». На вопрос, прекратила ли Россия военные приготовления, министр ответил: «Абсолютно нет».
Он заявил, что близ украинской границы сосредоточены 125 тыс. российских военнослужащих. «Сегодня начинаются большие военные учения в Беларуси и морские маневры в Черном море», — сказал Ле Дриан.
По его словам, возвращение войск РФ из Беларуси после учений позволит судить о выполнении Москвой своих обещаний.
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