Джонсон пообещал санкции против российских денег в Британии

В случае вторжения России в Украину Великобритания может запретить российским компаниям привлекать капитал на финансовых рынках Лондона, а также принять меры против российских собственников, которые владеют недвижимостью в Соединенном Королевстве. Об этом заявил премьер страны Борис Джонсон, передает Reuters.
По словам Джонсона, британские санкции будут направлены против конкретных российских банков и компаний. Власти намерены предпринять шаги, чтобы установить личности россиян, владеющих собственностью в стране: «оголить российские владения, недвижимость, или компании» — в Лондоне или каком-либо другом городе.
В конце января Великобритания подготовила законопроект о санкциях против России в случае ее агрессии в отношении Украины, они затронут компании и физических лиц, которые «значимы для Кремля». Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что они станут самыми жестокими ограничениями против России.
Как отмечала министр, у Лондона будут полномочия на ввод ограничений в отношении тех, кто «разделяет ответственность за агрессивные и дестабилизирующие действия Кремля».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016