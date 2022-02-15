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Джонсон пообещал санкции против российских денег в Британии

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Джонсон пообещал санкции против российских денег в Британии

В случае вторжения России в Украину Великобритания может запретить российским компаниям привлекать капитал на финансовых рынках Лондона, а также принять меры против российских собственников, которые владеют недвижимостью в Соединенном Королевстве. Об этом заявил премьер страны Борис Джонсон, передает Reuters.

По словам Джонсона, британские санкции будут направлены против конкретных российских банков и компаний. Власти намерены предпринять шаги, чтобы установить личности россиян, владеющих собственностью в стране: «оголить российские владения, недвижимость, или компании» — в Лондоне или каком-либо другом городе.

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В конце января Великобритания подготовила законопроект о санкциях против России в случае ее агрессии в отношении Украины, они затронут компании и физических лиц, которые «значимы для Кремля». Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что они станут самыми жестокими ограничениями против России.

Как отмечала министр, у Лондона будут полномочия на ввод ограничений в отношении тех, кто «разделяет ответственность за агрессивные и дестабилизирующие действия Кремля».

Борис Джонсон, отношения с Россией
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Вторник, 15 февраля 2022
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Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Заметки постороннего: Короткая память «экономических активистов»

Я не адвокат Даниила Гетманцева и, несомненно, обсуждать и критиковать его законопроекты не только можно, но и нужно. Кто-то хочет в алармической манере «все пропало!» – пожалуйста. Только необходимо после того, как закон вступил в силу и стали известны реальные изменения как поступлений в бюджет, так и финансового состояния объектов налогообложения, подвести объективные итоги, – хотя бы предварительные.
Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Трухину стыдно?

Молодое, амбициозное, яркое племя «Поколения Зе» на поверку оказалось банальным сельским сбродом, которое не способно само отвечать ни за сказанное, ни за содеянное, и которое признает свои ошибки и даже преступления, только когда происходит вот такая вот «огласка». И им не совестно, им - «стыдно», потому что уже не отопрешься, не скроешь и не скроешься.
Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Олигархи, «любі друзі», политические репрессии: у каждого украинского президента свой «порог осторожности»

Получается парадоксальная ситуация, когда Зеленский, Ермак и компания, казалось бы, все больше концентрируют власть и укрепляют самодержавие, а на деле создают себе все больше и больше мощных противников, при том, что «зеленые» уже потеряли большинство в Верховной Раде.
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