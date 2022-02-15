Литва направит в Украину военную группу специалистов ПВО

Литва направит военную группу специалистов по противовоздушной обороне в Украину. Об этом во вторник сообщило командование армии балтийской страны.

«В Украину командируется группа из состава батальона ПВО военно-воздушных сил, которая поможет украинским коллегам в освоении переданных Литвой противовоздушных систем Stinger», — говорится в сообщении.

В воскресенье Украина получила из Литвы партию переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Число переданных ракет не уточнялось.