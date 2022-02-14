Джонсон призвал страны Европы отказаться от «Северного потока»

Британский премьер-министр Борис Джонсон в понедельник в ходе своего визита в Шотландию выразил мнение, что европейские страны должны отказаться от газопровода «Северный поток».

По его словам, «Запад должен быть единым», поэтому всем европейским странам «необходимо сейчас вывести „Северный поток“ из кровеносной системы». «Нам необходимо найти альтернативные источники энергии», — добавил он.

Премьер-министр также сегодня заявил, что скоро обсудит ситуацию вокруг Украины с президентом США Джо Байденом и другими лидерами. Об этом британский премьер заявил в эфире телеканала Sky News.

Джонсон на вопрос о возможности визита в Москву ответил, что сделает все возможное для деэскалации кризиса вокруг Украины. «Я сделаю все, что смогу, для содействия дипломатическому процессу, и я очень скоро поговорю с различными лидерами, в том числе с Джо Байденом», — указал он.