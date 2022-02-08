Минцифры ведет диалог с операторами по спецтарифу для пожилых людей

Мобильные операторы «Киевстар» и «Vodafone Украина» ведут диалог с Министерством цифровой трансформации по вопросу смартфонизации лиц пожилого возраста.
«Предварительные консультации с Минцифры по этому проекту были. Но реализация и детали проекта пока еще не финализированы», — сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе «Киевстара».
В компании напомнили, что оператор системно работает над преодолением цифровых барьеров между поколениями: в 2019 году запущен образовательный проект «Смартфон для родителей»; в начале 2020 года — специальная линейка тарифных планов для абонентов старше 60 лет.
«Цифровые услуги, для которых мы, в том числе, строим покрытие, нельзя получить на фичерфонах. Поэтому смартфонизация — это стратегическая задача национального уровня. Мы уже находимся в диалоге с органами государственной власти по этому вопросу. На данный момент ждем предложений по проекту, которые сможем изучить», — прокомментировали агентству в пресс-службе «Vodafone Украина».
В компании отметили, что до сих пор смартфонами пользуются не все украинцы: по данным оператора, около 28% все еще пользуются фичерфонами. В большинстве случаев это абоненты старшего возраста.
«Органы власти действительно обращались к нам с запросом о льготном тарифе для пенсионеров, lifecell готов приобщиться к рабочей группе по этому проекту. Детали о разработке тарифа будут обсуждаться на совместных встречах с Министерством цифровой информации», — сообщили агентству в пресс-службе lifecell.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский анонсировал новую государственную программу, в рамках которой все вакцинированные украинцы старше 60 лет могут получить бесплатный смартфон и льготный тариф.
Ожидается, смартфоны смогут получить 8,5 млн граждан.
По словам вице-премьера — министра цифровой трансформации Михаила Федорова, запись на получение смартфонов для вакцинированных украинцев старше 60 лет начнется в апреле 2022 года.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016