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Минцифры ведет диалог с операторами по спецтарифу для пожилых людей

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Минцифры ведет диалог с операторами по спецтарифу для пожилых людей

Мобильные операторы «Киевстар» и «Vodafone Украина» ведут диалог с Министерством цифровой трансформации по вопросу смартфонизации лиц пожилого возраста.

«Предварительные консультации с Минцифры по этому проекту были. Но реализация и детали проекта пока еще не финализированы», — сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе «Киевстара».

В компании напомнили, что оператор системно работает над преодолением цифровых барьеров между поколениями: в 2019 году запущен образовательный проект «Смартфон для родителей»; в начале 2020 года — специальная линейка тарифных планов для абонентов старше 60 лет.

«Цифровые услуги, для которых мы, в том числе, строим покрытие, нельзя получить на фичерфонах. Поэтому смартфонизация — это стратегическая задача национального уровня. Мы уже находимся в диалоге с органами государственной власти по этому вопросу. На данный момент ждем предложений по проекту, которые сможем изучить», — прокомментировали агентству в пресс-службе «Vodafone Украина».

В компании отметили, что до сих пор смартфонами пользуются не все украинцы: по данным оператора, около 28% все еще пользуются фичерфонами. В большинстве случаев это абоненты старшего возраста.

«Органы власти действительно обращались к нам с запросом о льготном тарифе для пенсионеров, lifecell готов приобщиться к рабочей группе по этому проекту. Детали о разработке тарифа будут обсуждаться на совместных встречах с Министерством цифровой информации», — сообщили агентству в пресс-службе lifecell.

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Как сообщалось, президент Владимир Зеленский анонсировал новую государственную программу, в рамках которой все вакцинированные украинцы старше 60 лет могут получить бесплатный смартфон и льготный тариф.

Ожидается, смартфоны смогут получить 8,5 млн граждан.

По словам вице-премьера — министра цифровой трансформации Михаила Федорова, запись на получение смартфонов для вакцинированных украинцев старше 60 лет начнется в апреле 2022 года.

мобильные операторы, Минцифры
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