У Украины первая медаль на Олимпиаде в Пекине

Украина завоевала первую медаль на зимней Олимпиаде в Пекине.

Александр Абраменко завоевал серебро в лыжной акробатике на Олимпиаде.

В финале он уступил только китайскому спортсмену Гуанпу Ци (Guangpu Qi).

Третье место занял россиянин Илья Буров.

Абраменко - олимпийский чемпион 2018 года, первый и пока единственный мужчина из Украины, выигравший золото зимних Олимпийских игр.