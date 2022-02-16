Блинкен заявил, что признание ЛДНР будет означать отказ РФ от Минских договоренностей

В США считают, что реализация идеи признания Россией «независимости» т.н. «Л/ДНР» была бы равносильной отказу Москвы от своих обязательств в рамках Минских договоренностей, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Госдума заявила о планах направить обращение президенту Путину о признании так называемых Донецкой и Луганской народных республик „независимыми“. Для ясности: одобрение в Кремле этого обращения будет равносильно полному отказу российского руководства от своих обязательств в рамках минских договоренностей», — говорится в его заявлении, распространенном Госдепом.
По мнению Блинкена, претворение в жизнь этой резолюции еще больше подорвет суверенитет и территориальную целостность Украины, а также станет грубым нарушением международного права и поставит под вопрос заявленную Россией приверженность продолжать дипломатию для достижения мирного урегулирования этого кризиса.
«Принятие этого постановления... потребует быстрого и решительного ответа со стороны Соединенных Штатов в полной координации с нашими союзниками и партнерами», — добавил Блинкен.
Как сообщалось, 15 февраля Госдума РФ приняла постановление о немедленном направлении президенту РФ обращения Думы о необходимости признания «независимости» т.н. «Л/ДНР».
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в случае признания т.н. «Луганской народной республики» и «Донецкой народной республики» Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей со всеми сопутствующими последствиями.
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