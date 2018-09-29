В Донецке прогремел взрыв на съезде компартии, есть раненые

На съезде так называемой «Компартии ДНР» в Донецке в субботу произошел взрыв. Как сообщил «Интерфаксу», «депутат Народного совета ДНР» Владислав Бердичевский, в результате взрыва пострадали три человека.
«Взрыв произошел на съезде Компартии ДНР. Три человека пострадали, когда выходили из здания», — сказал он.
По предварительным данным, взрыв произошел в здании в Куйбышевском районе Донецка на пересечении улиц Хлебодарная и Бакинских Комиссаров.
«Интерфакс» передает рассказ члена Компартии ДНР Геннадия Фоменко, который заявил, что среди пострадавших — кандидат на пост главы ДНР от Компартии Игорь Хакимзянов. «На момент взрыва в здании находились около 50 человек. На месте взрыва найден пакет. Пострадали две женщины, у одной из них сильные ожоги. Также пострадал Игорь Хакимзянов — кандидат на пост главы ДНР», — сказал он.
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