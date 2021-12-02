В Донецкой области произошел взрыв в многоэтажном доме

В четверг, 2 декабря, в г. Покровск произошел взрыв в квартире девятиэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
«2 декабря, в 11:51, в микрорайоне Южный г. Покровск в квартире на 9 этаже 9-этажного жилого дома произошел взрыв без последующего горения. Разрушений несущих конструкций нет. В результате происшествия травмирован человек», — указывается в сообщении.
К ликвидации последствий взрыва привлечены 11 человек личного состава ГСЧС и 4 единицы техники.
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