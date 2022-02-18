Министр обороны заявил, что Украина не планирует наступления на Донбассе

Украина ценит жизнь каждого гражданина и не планирует никаких агрессивных действий на Донбассе, командование т.н. «Л/ДНР» распространяют ложную информацию и перешли к открытому запугиванию жителей ОРДЛО, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Информационное пространство сейчас наполнено фейками, которые раскрывают истинные намерения российской стороны. Когда российские марионетки запугивают людей наступлением нашей армии и призывают к эвакуации, это еще раз доказывает — они видят Донбасс безлюдным. Напротив. Украина хочет, чтобы на Донбассе наступил мир, чтобы как можно быстрее началось возрождение. Это наша земля, там живут наши люди. Мы не планируем никаких наступлений. Потому что это может создать угрозу нашим гражданам на временно оккупированных территориях. Мы ценим каждую жизнь в отличие от российских войск, которые обстреливают детские сады и школы», — приводит слова Резникова пресс-служба Минобороны Украины.

Министр отметил, что вчера российская пропаганда распространила ложь об обстрелах Станицы Луганской, а сегодня — фейк о диверсионных группах, которые якобы собирались устроить химическую атаку в Горловке.

«Даже сняли постановочное видео. А сами обстреляли гуманитарную миссию ООН на КПВВ в Счастье. Это то, о чем не раз предупреждали мы и наши партнеры — российская сторона готовит разные инсценировки, чтобы оправдать свои преступления. Это проявление информационной войны. Еще раз обращаюсь к гражданам — не верьте фейкам и не бойтесь», — заявил министр.

Он еще раз подчеркнул, что украинская армия готова дать отпор врагу, но «будет действовать в рамках договоренностей и ни в коем случае не будет создавать опасности для людей».