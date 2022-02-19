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НАТО призывает Россию отвести войска от границ Украины

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НАТО призывает Россию отвести войска от границ Украины

НАТО призывает Россию сделать важный шаг на пути к урегулированию кризиса вокруг Украины и отвести свои войска от украинских границ. Такое мнение в субботу выразил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы призываем Россию отвести свои силы от границ Украины. Это должно стать важным первым шагом на пути к мирному урегулированию», — считает он.

Североатлантический альянс продолжает предлагать России серию дискуссий в Совете Россия — НАТО (СРН) по контролю над обычными и ядерными вооружениями, сказал Столтенберг.

«Я хочу повторить свой призыв к России провести серию заседаний для обсуждения вопросов снижения рисков и контроля над обычными и ядерными вооружениями», — заявил Столтенберг. Он также призвал Россию «избрать путь дипломатии» по кризису вокруг Украины.

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Поддержание безопасности в Европе невозможно без тесного трансатлантического сотрудничества. Такое мнение выразил генеральный секретарь НАТО.

«Текущий кризис демонстрирует важность трансатлантических отношений для европейской безопасности. Две мировые войны и холодная война научили нас, что реальной безопасности в Европе нет без сильных трансатлантических связей», — отметил Столтенберг.

НАТО, отношения с Россией
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