Зеленский поговорил утром с Джонсоном про обстрелы Киева

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, подчеркнул, что сегодня Украина как никогда нуждается в оборонной поддержке партнеров.

«Провел переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Сообщил о ходе обороны Украины. О коварных обстрелах Киева агрессором. Сегодня Украина как никогда нуждается в оборонной поддержке партнеров. Требуем действенного противодействия РФ. Санкции должны быть еще больше усилены», — написал он в Twitter в пятницу.