Bloomberg узнал, почему страны ЕС не стали отключать Россию от SWIFT

Предложения об отключении России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT обсуждались руководством входящих в ЕС стран, сообщает Bloomberg со ссылкой на свой источник.
Неназванный чиновник ЕС заявил агентству, что некоторые из европейских лидеров пытались убедить своих коллег включить отключение от SWIFT во второй пакет санкций, однако предложение не прошло, так как против выступили власти Германии, Франции и Италии.
Причиной отказа собеседник Bloomberg назвал опасения властей этих стран, что отключение России от SWIFT ударит по их собственным экономикам, затруднив проведение платежей за поставки российских нефти и газа.
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