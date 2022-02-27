ЕС профинансирует летальное оружие для Украины

Впервые в истории Европейский союз профинансирует закупки и поставки летального оружия третьей стране — Украине, заявляет Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель
«Другое табу снято, табу в отношении того, что ЕС не предоставляет оружие во время войны. Да, мы это делаем. Эта война требует нашего участия для того, чтобы поддержать украинскую армию. Мы живем в беспрецедентное время», — заявил он в воскресенье в Брюсселе.
По словам Борреля, в ходе внеочередного заседания Европейского совета по вопросам иностранных дел, которое пройдет вечером этого дня, «мы предложим использовать Европейский фонд мира для двух срочных мер, чтобы профинансировать поставки летальных материалов украинской армии, равно как и срочно необходимые топливо, защитное оборудование и медицинские поставки».
Кроме того, Боррель сообщил, что отдал поручение «установить механизм, чтобы координировать запросы украинской армии с тем, чтобы вместе с государствами-членами мы могли реагировать наиболее эффективным образом».
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