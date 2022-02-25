Нацбанк срочно перечислил 19 млрд грн в госбюджет

Национальный банк Украины (НБУ) 24 февраля 2022 перечислил часть прибыли до распределения в сумме 19 млрд грн в государственный бюджет Украины для финансового обеспечения функционирования государства в условиях военного положения, сообщается на сайте центробанка.

«Национальный банк оперативно перечислил часть прибыли до распределения по итогам 2021 года в Государственный бюджет Украины. Эта сумма — 19 млрд грн. Это шаг, в котором нуждается наше государство, его Вооруженные силы и каждый украинец», — отмечает глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко, слова которого приводятся в сообщении.

Решение о перечислении части прибыли принято правлением Национального банка Украины 24 февраля 2022 года.