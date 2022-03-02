НБУ разрешил использование платежных карт за рубежом

Национальный банк Украины предусмотрел возможность использования клиентами украинских банков платежных карт за рубежом для расчетов и снятия наличных, добавив их в перечень исключений из запрета, введенного 24 февраля и касающегося осуществления трансграничных переводов валютных ценностей из Украины по поручению клиентов.
Как говорится в сообщении НБУ на его сайте в среду, указанные изменения в постановление № 18 от 24 февраля, принятое сразу после начала войны Россией и введения военного положения, внесены постановлением правления Нацбанка от 1 марта 2022 года № 30.
Нацбанк подчеркнул, что с момента внедрения военного положения не вводил никаких ограничений на безналичные расчеты, в том числе за границей.
Одновременно НБУ запретил зачислять средства на счета клиентов-физлиц по переводам, инициированным с использованием электронных платежных средств, эмитированных участниками международных платежных систем, которые осуществляют свою деятельность на территории России и Беларуси.
«Также запрещено принимать в Украине электронные платежные средства (включая переводы, расчеты и выдачу наличных), эмитированные участниками соответствующих международных платежных систем», — добавил регулятор.
Как сообщалось, ООН оценивает возможное число беженцев из Украины из-за начатой Россией войны до 4 млн человек.
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