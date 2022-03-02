Нацбанк разрешил снятие наличной валюты

Национальный банк Украины ослабил ряд запретов на операции в иностранной валюте, в частности, с 1 марта вместо полного запрета на выдачу наличных средств со счета клиента в иностранной валюте установлено ограничение объемом до 30 тыс. грн в день.
Как говорится в сообщении НБУ на его сайте в среду, указанные изменения в постановление № 18 от 24 февраля, принятое сразу после начала войны Россией и введения военного положения, внесены постановлением правления Нацбанка от 1 марта 2022 года № 30.
Регулятор напомнил, что без ограничений по-прежнему будет осуществляться снятие наличной иностранной валюты со счетов предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий) правительства и на основании отдельных разрешений НБУ.
Помимо того Нацбанк разрешил снимать наличную валюту, при ее наличии, в филиалах и отделениях банков, расположенных на территориях, находящихся под угрозой оккупации Россией, в пределах остатка средств на счете. «Решение о выдаче средств будет приниматься руководителем филиала или отделения банка», — отметил НБУ.
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