Отключение РФ от SWIFT может войти в следующий пакет санкций

Италия поддержала идею отключения России от системы платежей SWIFT, эта мера может войти в третий пакет санкций ЕС. Об этом в пятницу заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.
Он указал, что «Италия не наложила вето» на данное предложение. «Италия всегда голосовала вместе с другими странами по предложениям Еврокомиссии. Мы работаем над третьим пакетом санкций», — приводит его слова агентство Ansa.
Как сообщили источники СМИ в правительстве страны, Италия не просит никаких исключений из пакета санкций. «Италия полностью единодушна с партнерами», — указали они, опровергнув публикации СМИ о том, что Рим может выступить против отключения России от системы электронных платежей или настаивать на смягчении рестрикций в энергетической сфере.
Выступая ранее в парламенте, премьер-министр Италии Марио Драги признал, что антироссийские санкции будут иметь воздействие на итальянскую экономику. Он указал, что нынешний кризис «исторического масштаба», который переживает Европа и Италия, может быть затяжным и сложно преодолимым.
Главы государств и правительств Евросоюза провели в Брюсселе в ночь на пятницу экстренную встречу, на которой утвердили второй пакет персональных и экономических санкций против РФ из-за войны в Украине. В числе новых ограничений обсуждается возможность отключения России от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.
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