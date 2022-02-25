Украинские школы отправляют на каникулы на два недели

Министерство образования и науки рекомендует прекратить образовательный процесс во всех учебных заведениях и объявить каникулы на два неделе.

«Сегодня направлено письмо руководителям департаментов (управлений) образования и науки областных, Киевской городской государственных администраций и руководителям учреждений профессионального и высшего образования с рекомендацией по прекращению образовательного процесса во всех учебных заведениях и объявлению каникул на два неделе», — написал министр образования и науки Сергей Шкарлет а Телеграм-канале.

Также он попросил педагогов и всех украинцев ориентироваться на официальные источники информации.

Кроме того, министр попросил не переходить по подозрительным ссылкам, и не распространять неподтвержденную информацию.