МОЗ сообщил о гибели 198 украинцев, из них 3 детей

По оперативным данным в результате военной агрессии РФ погибли 198 украинцев, из них трое детей, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в соцсети Фейсбук.

Он также сообщил, что ранены 1115 украинца, из которых 33 ребенка.