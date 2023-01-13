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Потрібне гарматне м'ясо. Генерал запропонував загнати на збори всіх росіян

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Потрібне гарматне м'ясо. Генерал запропонував загнати на збори всіх росіян

У росії хочуть залучати до військових зборів росіян віком від 30 років, які не служили в армії та перебувають у запасі.

Про це заявив член комітету Держдуми рф з оборони генерал-лейтенант Віктор Соболєв.

Він зазначив, що такі військові збори хочуть запровадити після ухвалення закону про зміну призовного віку.

"Тих, хто старше 30 років, залучатимуться на збори, щоб здобути військово-облікову спеціальність і не бути гарматним м'ясом. Для цього потрібно дуже багато зробити, у тому числі у нас має бути навчений мобілізаційний резерв", - сказав він.

Соболєв додав, що для тих, хто перебуває в запасі чи резерві, але не має жодної військової спеціальності, також необхідно проводити військові збори.

Нагадаємо, в росії збираються цієї весни призивати на термінову службу до армії громадян віком до 30 років.

Россия, война с Россией
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