Путін хворіє на рак, але війна в Україні закінчиться до його смерті, - Буданов

Президент Росії Володимир Путін дуже хворий, він хворіє довго та дуже серйозно, проте побачити перемогу України в війні, що розпочала Росія він встигне, ще до своєї смерті.
Про це заявив керівник ГУР МО Кирило Буданов в інтерв'ю ABC News.
На запитання журналістки, чи хворий Путін, Буданов відповів, що російський диктатор хворий і вже дуже довго. Він також повідомив, що Путін хворий на рак.
"Ми просто знаємо це - від людей, джерел", - сказав начальник розвідки, ймовірно говорячи про людей, що наближені до російського диктатора.
Журналістка також спитала: коли, на думку Буданова, помре російський диктатор. На що він відповів, що, на його думку - дуже скоро, додавши, що він на це сподівається.
Водночас начальник ГУР зазначив, що він вважає, що війна в Україні має закінчитися до смерті Путіна. Проте зазначив, що після смерті диктатора у РФ відбудеться трансфер влади.
Нагадаємо, розвідка Данії в своєму розслідуванні зібрала немало інформації, що підтверджує хворобу Путіна. Водночас вона вважає, що в момент вторгнення російського диктатора в Україну на нього вплинули ліки, які він приймав під час лікування онкології.
Адрес:
e-mail: [email protected]
Реклама: [email protected]
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016