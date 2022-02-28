Макрон, Шольц и глава ЕК обсудят тему «европейского суверенитета» и Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон примет 28 февраля канцлера ФРГ Олафа Шольца и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в Елисейском дворце для обсуждения экономического суверенитета Европы в связи с ситуацией на Украине. Об этом в понедельник со ссылкой на дворец сообщило Agence France-Presse (AFP).
По его сведениям, рабочий ужин пройдет совместно с представителями европейских промышленников. В рамках встречи стороны поднимут «вопросы европейского экономического суверенитета, в том числе с учетом событий в Украине».
Перед этим Макрон проведет заседание Совета обороны и национальной безопасности в связи с ситуацией в Украине, а затем обсудит этот же вопрос с премьер-министром Франции Жаном Кастексом. В 15:00 (16:00 по Киеву) президент Франции примет свою грузинскую коллегу Саломе Зурабишвили. Они рассмотрят вопрос стабильности в регионе в сложившейся обстановке.
В 17:30 (18:30) Макрон примет участие в видеоконференции с коллегами по ЕС и НАТО, в рамках которой будет обсуждаться укрепление сотрудничества между странами в связи с событиями в Украине. В администрации французского лидера не исключают, что Олаф Шольц и Урсула Фон дер Ляйен подключатся к видеоконференции прямо из Елисейского дворца.
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