Санкции ЕС против России из-за Украины введут 25 февраля

Евросоюз официально одобрит в пятницу новые санкции против России из-за начала военной операции РФ в Украине. Об этом заявил в четверг верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанскому телеканалу 24 Oras.
«В настоящий момент технические группы завершают тексты по санкциям, этим вечером Европейский совет соберется, чтобы принять их политически, а завтра утром Совет ЕС на уровне глав МИД одобрит санкции официально, они будут приведены в действие, — отметил Боррель. — Санкции затронут экономические сектора России, с которым у нас есть отношения». «Мы будем говорить с Японией, с Индией, со всеми странами, с которыми мы можем вместе противостоять, чтобы остановить эту агрессию», — уточнил глава дипломатии ЕС.
«Можем сказать, что это не наша война, но это наша безопасность, — сказал он. — У нас много экономических инструментов, которые могут нанести ущерб российской экономике». «Атака такого масштаба готовилась в течение месяцев или годов, — утверждал Боррель. — У нас снова будет напряженная ситуация на наших границах».
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