Украина обратилась в ЕС с просьбой о немедленном присоединении по специальной процедуре

Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении по специальной процедуре, заявил в видеообращении в понедельник утром президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы обращаемся к Евросоюзу о неотложном присоединении Украины по новой специальной процедуре. Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами, но наша мечта — быть вместе со всеми европейцами и главное — быть на равных», — сообщил он.

По его словам, «европейцы понимают, что наши солдаты борются за наше государство, а значить за всю Европу, за мир, для всех стран Евросоюза, за жизнь детей, равноправие, демократию».