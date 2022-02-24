Кулеба заявил о начале Путиным полномасштабной войны против Украины

Путин начал полномасштабную войну против Украины, это захватническая война, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Путин начал полномасштабную войну против Украины. Продолжаются удары по мирным украинским городам. Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Пора действовать — прямо сейчас», — написал Кулеба в Twitter в четверг.